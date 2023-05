Un jeune homme de Val-d'Or veut tout tenter avant de perdre la vue.

Gabriel Poirier a 23 ans seulement. Il a toute la vie devant lui. Sauf qu'il fait face à un obstacle majeur: il est né avec un bagage génétique qui handicape sa vue et qui pourrait un jour le rendre aveugle.

Ses parents ont eu le même problème.

La solution ne se trouve pas, au moins pour l'instant, au Canada. Gabriel Poirier a donc lancé une campagne de financement pour pouvoir se rendre en Espagne, où des traitements pourraient prolonger la durée de vie de sa vision.

«J'étais avec le CHUM, mais on a déjà fait ce qu'on peut faire avec les gouttes. Je vais voir en Espagne, eux me disent qu'il y aurait peut-être quelque chose de plus.»

- Gabriel Poirier

Entre-temps, Gabriel mène sa vie. Il a entamé des études collégiales, mais a dû changer de direction en cours de route:

«J'avais commencé le Cégep en comptabilité et gestion, mais j'ai eu de la difficulté. C'est trop long de lire pour moi. Je finis mon DEC général pour voir si je suis capable d'aller à l'université en administration plus tard.»

Ne pensez pas que Gabriel s'apitoie sur son sort. Le jeune homme tente de vivre heureux:

«Des fois c'est plus difficile, comme quand on veut me montrer quelque chose de beau que je ne peux voir. Mais j'essaie le plus que je peux de voir le positif.»

Le jeune homme a raflé un prix régional en persévérance scolaire et est en lice pour un mérite du même genre, cette fois sur la scène provinciale.