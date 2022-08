Le Malarticois Mark Pieschke rentre les mains pleines d'une compétition de culturisme et de bodybuilding.

À la fin juillet, lors d'un événement à Montréal, le Popeye's classique, il a raflé trois médailles d'or.

Il revient avec la première place chez les novices (18 ans et plus), chez les maîtres 50 ans et plus et les maîtres 40 ans et plus.

Pour se présenter en forme aux compétitions, Mark Pieschke a suivi un plan alimentaire de 16 semaines, qui lui interdisait notamment de manger des fruits.

Il pourrait faire d'autres compétitions d'envergure dans les prochains mois.

Mark Pieschke est coach à temps plein à son gym privé à Malartic.