Le ministre régional Pierre Dufour aura vécu tout un premier mandat à Québec.

Il a dû s'acclimater à sa vie de député puis, une fois chose faite, il a eu à remplir ses mandats en gérant une pandémie.

Ses plus grandes fiertés des quatre dernières années sont la réfection en cours de la courbe Brière, la promesse d'électrifier Kitcisakik, la construction des maisons des aînés, le nouveau GMF-U de Val-d'Or et le Centre de bénévolat de Val-d'Or.

À l'heure du bilan, le député caquiste d'Abitibi-Est estime avoir fait les bonnes choses.

«Avec les mesures mises en place, personne n'avait connu ça auparavant, il fallait avoir un côté débrouillard pour répondre à tout ça. Reste qu'on est la région au Québec où on s'en sort le mieux on niveau économique. On est celle qui s'est relevée le plus rapidement et qui a eu possiblement le moins de problèmes avec la pandémie», affirme-t-il.

Pierre Dufour a eu, comme chaque élu, à essuyer son lot de critiques. Selon lui, il y a une façon de le faire pour faire progresser la région.

«Le plus bel exemple, ça été la réouverture de l'urgence de Senneterre. Une fois la nouvelle mairesse en poste, on a eu un nouveau discours et une nouvelle manière de présenter les choses. Je suis fier de dire que la réouverture de l'urgence de Senneterre, ça a été compliqué, mais ça été réussi,» explique M. Dufour.

À lire également :