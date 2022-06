Le marché immobilier tourne au ralenti en Abitibi-Témiscamingue.

Le mois dernier, comparativement à la même période en 2021, le nombre de maisons vendues a chuté de 23%, constate la Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue.



C'est en Abitibi-Ouest que le ralentissement le plus important est remarqué, avec 61% moins de ventes en mai. Chiffré à 269 500$, le prix médian est pour sa part en hausse de 20%.

«Depuis un an ou un an et demi, il n'y a pas beaucoup d'inscriptions. Les maisons se font rares. Ça parait parce que ça se reflète dans le nombre de ventes. C'est une tendance qui est normale. On constate la même chose ailleurs. Il y a moins de ventes et le prix médian est plus élevé.», explique Robert B. Brière, directeur de la Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue.

Parlant des nouvelles inscriptions, la variation entre mai 2022 (146) et mai 2021 (147) est nulle dans la région.



Dans sa guerre contre l’inflation, la Banque du Canada a aussi une influence dans le monde immobilier. La hausse de 50 points annoncée dernièrement par la Banque du Canada aura notamment pour effet de réduire les surenchères.

«Des fortes hausses de surenchère, ce n'est pas rare. 30 000$ ou 40 000$ au-delà du prix demandé, on ne verra plus ça. Il va toujours y avoir de la surenchère, mais plus près du prix demandé. C'est ce qu'on voyait plus régulièrement dans les années passées.», ajoute Robert B. Brière.