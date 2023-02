Les Foreurs jouent gros ce soir (mercredi), très gros.

Ils accueillent les Eagles du Cap-Breton, dès 19h00.

Ces deux clubs sont en lutte pour la dernière place donnant accès aux séries et, si le vert et or l'emporte, il se donnera un peu de marge de manoeuvre pour y arriver.

Chez les Foreurs, on surveille l'attaquant de 17 ans Mathis Ouellet. Muté au centre depuis le début février, Ouellet a explosé, avec sept points (2-5) à ses trois derniers matchs:

«Avant le covid, j'étais centre. J'ai tout le temps été au centre plus jeune. Là, avec (Frédéric) Potvin blessé, j'ai une opportunité. J'ai demandé à Max d'essayer au centre, je suis plus à l'aise là. J'ai saisi mon opportunité et je suis assez content en ce moment.»

Les Foreurs ont battu Cap-Breton lors du seul rendez-vous jusqu'ici cette saison, mais plusieurs joueurs présents lors de ce match ne sont plus là.