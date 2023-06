Le Valdorien Marc-Antoine Bernier reçoit toute une nouvelle.

Il est invité à représenter le Canada au championnat du Commonwealth de sauvetage sportif, qui aura lieu en Ontario.

L'événement aura lieu en septembre.

Marc-Antoine est le seul Québécois sur l'équipe Canada, parmi 20 athlètes:

«Je suis vraiment fier d'être de retour sur l'équipe nationale. C'est vraiment incroyable. Je remercie mon père et ma coach qui me font me dépasser. J'espère représenter mon pays plusieurs fois.»

Marc-Antoine a encore fait bonne figure en fin de semaine au championnat canadien de sauvetage à Windsor, en Ontario.

Il a notamment remporté l'or au remorquage avec palmes.

L'entraîneuse de son club, Dameau'clès, Caroline Arcand, est nommée sur l'équipe d'entraîneurs de l'équipe nationale pour le volet développement.

Toujours au championnat canadien, Pierre-Antoine Lachapelle a pris la deuxième place au remorquage du mannequin.