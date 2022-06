L'Amossois Nicolas Roy connaît maintenant son nouvel instructeur-chef dans la LNH.

Les Golden Knights de Vegas arrêtent leur choix sur Bruce Cassidy.

Il était, jusqu'à tout récemment, le patron chez les Bruins de Boston.

Roy a donc appelé son ami, le Valdorien Jérémy Lauzon, qui a joué pour Cassidy, afin de lui demander son avis :

«On se connaît bien et il a joué pour lui à Boston. Il l'a bien aimé, c'est un coach intense qui vient chercher le maximum de ses joueurs. Nous, les Golden Knights, quand on est à notre meilleur, on veut difficile à jouer contre et être bons défensivement.»

