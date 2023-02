Microentreprendre Abitibi-Témiscamingue voit le jour. L'organisme offre des microprêts de moins de 20 000$.

Ce projet devient réalité à la demande du gouvernement du Québec et de son ministère de l'Économie. Leur souhait est d'offrir du microcrédit en région.

19 autres pôles existent déjà ailleurs en province, mais l'Abitibi-Témiscamingue ne bénéficiait pas encore de ce service.

Son directeur général et seul employé pour le moment régionalement est François Labbé.

Dans son mandat, il doit d'abord constituer un fonds de capitalisation pour effectuer certains prêts et aider la population et les nouveaux entrepreneurs.

«Les demandes commencent à tomber. On voit le potentiel. Les besoins sont là, on les voit. Ce ne sont pas les mêmes besoins qu'on retrouve d'une MRC à l'autre. L'économie est différente. On s'occupe autant des entreprises et des gens qui n’ont pas accès ou peu accès au crédit. On s'occupe aussi des OBNL et des projets qui sont déjà connus et actifs. Je suis très excité», explique tout excité François Labbé, directeur général de Microentreprendre Abitibi-Témiscamingue.

Le projet a débuté en septembre dernier et a officiellement été lancé à La Sarre, mardi soir.

Leur site web et leur page Facebook sont toujours en développement. Microentreprendre Abitibi-Témiscamingue n'a pas de bureau pour le moment.