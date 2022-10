Val-d'Or travaille sur l'amélioration de son centre-ville.

Le conseil municipal octroie un contrat à Rues principales pour l'aménagement d'un parcours d'ambiance.

Le montant de 79 000$ permet de jeter les bases d'un projet en quatre étapes.

Il y aura une étude, une réflexion, la conception des aménagements et le plan d'action.

«Le but, c'est de créer un parcours d'ambiance, donc une étendue d'emplacements qui vont faire en sorte que les gens vont se déplacer au centre-ville et y passer plus de temps. Les études montent que quand les gens occupent le centre-ville, ça a un impact positif sur les commerçants.»

Benjamin Turcotte, conseiller responsable du quartier

Par ailleurs, le conseiller est content de voir la place que prend le centre-ville de Val-d'Or dans la campagne électorale :

«On reconnaît l'importance d'un centre-ville dans l'écosystème économique et social des villes. Il y a énormément de travail qui a été fait cet été, en itinérance entre autres, et on va continuer le travail avec nos partenaires pour que choses deviennent pérennes et qu'on ne revive pas les mêmes choses dans le futur.»