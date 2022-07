Un partenariat entre le Centre de formation générale des adultes et des centres de la petite enfance va aider à soulager la pénurie de main-d'oeuvre en garderie.

Actuellement, les listes d'attente pour une place sont pleines et certaines places attribuées par Québec ne peuvent pas être offertes, faute d'employés.

Le partenariat permettra d'offrir un diplôme valide après une formation académique de 75 heures et un stage rémunéré de 375 heures.

Le directeur du directeur de la formation générale des adultes du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois, Éric Lunam, explique qu'il ne s'agit d'un bout de papier maison :

«C'est une qualification ministérielle. Les élèves devront respecter les compétences en lien avec l'aide en garderie, des compétences imposées par le ministère. Après 375 heures de stages, c'est le ministère qui donne la qualification.»

Les CPE la Magie du Rêve et la Vallée-des-Loupiots vont accueillir les stagiaires, du personnel dont ils ont bien besoin.

À la Magie du Rêve, par exemple, on aura besoin de 54 éducatrices de plus d'ici deux ans, avec les projets d'expansion.

«C'est donnant des deux côtés. Les jeunes adultes auront un tremplin pour venir voir de quoi à l'air la petite enfance. Nous, ça nous permet d'avoir du personnel supplémentaire, de les qualifier, de les imprégner de qui on est comme centre de la petite enfance. S'ils aiment ça, ils continuent dans leurs études et on les accompagne.»

- France-Claude Goyette, directrice générale de la Magie du Rêve

La formation débute cet automne et les inscriptions ouvrent maintenant.