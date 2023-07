Les années passent et de l'or continue de sortir du ventre de Malartic.

La mine Canadian Malartic annonce avoir pu couler sa sept millionimre once d'or.

Ça s'est fait à la fin de juin.

La première coulée date d'avril 2011 et la production commerciale, de la même année.

Il s'est écoulé un an et demi entre la 6 et la 7 millionième once.

L'exploitation de la fosse proprement dite est terminée.

Les dirigeants travaillent sur la mine Odyssey, un peu plus loin, qui contiendrait assez d'or pour se rendre jusqu'en 2042.

Depuis mars, c'est Agnico Eagle qui est propriétaire de la mine.

Au plus fort des activités, en 2029, il pourrait y avoir jusqu'à 1 500 employés.