Dans un match haut en émotions, les Foreurs s’inclinent en fusillade 9-8 face aux Huskies, mais amassent tout de même un énorme point au classement.

Les Rouynorandiens ont retraité au vestiaire avec une avance de 8-5 en deuxième période, mais il était encore trop tôt pour compter les Valdoriens pour battus. Avec le sentiment d'urgence, le vert et or a su revenir de l'arrière.

Lors d'une pénalité majeure aux Huskies, Mathis Cloutier a égalisé la marque avec ce qui pourrait s'avérer être le plus gros but de sa carrière, alors qu'il restait à peine deux minutes à faire au match.

«Ça en était un bon. En carrière? Je ne sais pas. Je n'en ai pas tant, mais il était important. C'est l'une des fois où on a eu le plus de sang-froid. On n’était pas trop down. On savait qu'on pouvait le faire. On lançait au but. Quelques fois ça a passé proche. On y croyait», a fait savoir l'attaquant du vert et or Mathis Cloutier.

Malgré ce précieux point, les Foreurs sont toujours en dehors du portrait des séries simplement parce que l'Armada de Blainville-Boisbriand a un match en main. Toutefois, si les deux équipes terminent à égalité au nombre de points, Val-d'Or aurait l'avantage au bris d'égalité, puisqu'il a davantage de victoires.

Chez les Huskies, le sourire était présent dans le vestiaire, malgré le fait d'avoir accordé huit buts à l'avant-dernière équipe du circuit. Cette victoire met un terme à leur cauchemardesque séquence de cinq revers de suite.

«Ils lèvent leur jeu d'un cran chaque fois qu'on joue contre eux. Encore une fois ce soir, ils ont bien joué. On a un peu de difficulté dans notre zone défensive en ce moment, mais je ne pense pas que c'est un feeling de sixième défaite. Il faut se sortir de ça ensemble. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a trouvé une façon de gagner. C'est ce qu'on va retenir de cette game-là. On sait qu'ils voulaient une place pour les séries. De leur donner un point comme ça, on va le retenir samedi. Je ne pense pas qu'ils vont en avoir samedi. Ils ne seront pas gratuits», promet le capitaine de la meute, Édouard Cournoyer.

Daniil Bourash a inscrit ses 38e, 39e et 40e buts de la campagne pendant que ses compagnons de trio, Tristan Allard et Louis-Philippe Fontaine, amassaient un but et cinq passes chacun.

Le match a aussi laissé place à un beau moment. Les Huskies, privés de leurs deux gardiens réguliers, ont fait confiance au produit local, Mathis Pilon, qui vient de vivre l'échec avec les Forestiers d’Amos.

«Au début, c'est sur que j'étais un peu stressé, mais en ce moment, je flotte sur mon nuage. Je ne pourrais pas mieux aller qu'en ce moment. En plus, l'autre bord, j'avais des amis d'enfance. Je ne pouvais pas rêver mieux. Le jeu est un peu plus vite et j'ai dû m'adapter au début, mais honnêtement, je suis quand même fier de ma performance», détaille Mathis Pilon.

Les deux formations vont terminer leur saison régulière l’une contre l’autre samedi, à Val-d’Or.