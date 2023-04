L'ancien attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda Joël Tesdale disputera un premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les Canadiens de Montréal l'ont rappelé de leur club-école en prévision du match de mercredi soir contre les Islanders, à New York.

En 57 matchs cette année à Laval, Teasdale a marqué 23 buts et inscrit 38 points.

Il retrouvera sur la glace Noah Dobson, aujourd'hui défenseur étoile des Islanders avec qui il a remporté la Coupe du Président et la Coupe Memorial en 2019 avec les Huskies.

