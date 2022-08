Les recrues des Foreurs et des Huskies croiseront le fer pour une première fois jeudi soir à Val-d'Or.

La rencontre est à 18h. C'est le premier de huit matchs préparatoires pour les deux formations.

«J'aime que les gars soient heureux et excités d'être ici. C'est plaisant d'avoir la chance de voir les William Dumais, Nathan Brisson, Alix Durocher et Evan Dépatie, les nouveaux gars repêchés cet été. Le camp va vraiment prendre son envol. La nervosité est partie. Le niveau de jeu va augmenter. On va voir le calibre et l'exécution monter d'un cran.», partage le pilote du vert et or, Maxime Desruisseaux.