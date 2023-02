La Chambre de commerce de Val-d'Or et le Carrefour jeunesse emploi d'Abitibi-Est veulent récompenser les belles initiatives en bonnes pratiques ethnoculturelles.v

Un prix Diversité sera remis pour une toute première fois ce printemps, à un organisme qui se démarque par ses engagements en ce sens.

La pénurie de main-d'oeuvre qui sévit présentement n'a pas qu'une solution, mais l'apaiser passera assurément par les travailleurs étrangers.

La directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Hélène Paradis, explique que ceux qui le font déjà récoltent des beaux fruits:

«Nous, on en est témoin à la Chambre de commerce, on voit des belles choses qui se font. On veut être là en support pour le petit coup de plus. Être sûr qu'on accueille, mais qu'on enracine nos gens, ça, c'est très important.»

Chaque année, presque 50% des immigrants qui s'installent en Abitibi-Témiscamingue le font dans la Vallée-de-l'Or.

La directrice générale du Carrefour jeunesse emploi d'Abitibi-Est, Mélanie Racette, donne sa vision des choses:

«On sait que ça passe d'abord par l'emploi, mais on est aussi un milieu très diversifié dans les communautés ethnoculturelles qu'on accueille.»

C'est un enjeu important alors que le solde migratoire de la MRC a été, selon les derniers chiffres, de -108.

Les organismes voulant déposer leur candidature peuvent le faire dès maintenant au https://ccvd.qc.ca/.

La Chambre de commerce de Val-d'Or compte plus de 1100 membres.