Une action collective est lancée en Cour supérieure contre le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois.

Elle touche des gestes qu'aurait commis l'ex-enseignant Jean-Pierre Colas, entre 1972 et 1993.

Dans sa requête, Jacinthe Boisvert St-Laurent, qui a aujourd'hui 51 ans, dit avoir été agressée sexuellement par le prof de français quand elle avait 17 ans, à la polyvalente Le Carrefour.

La mère de la présumée victime aurait dénoncé la situation à la direction, qui aurait répliqué ne rien pouvoir y faire, même si la chose était connue.

Entre trois et six victimes de Jean-Pierre Colas auraient été identifiées, selon les documents remis à la Cour et la demanderesse espère que d'autres s'inscriront à l'action collective.

Jean-Pierre Colas est aujourd'hui décédé.

Les cabinets d'Avocats Lapointe Legal et Arsenault Dufrense Wee pilotent le dossier. Il faudra savoir, dans un premier temps, si la Cour accepte d'entendre la cause.

Dans son exposé initial, Jacinthe Boisvert St-Laurent croit que «si la Commission scolaire avait eu à coeur la protection des enfants, elle n'aurait pas été violée, que la Commission scolaire a fait preuve de laxisme et qu'elle veut s'assurer que plus jamais un employeur ne protège un pédophile».

