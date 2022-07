Val-d'Or inaugure son nouveau sentier à la Forêt récréative.

Il est dédié aux véhicules hors route, comme les motocross et les quatre roues.

Dans cette première phase, les 20km de sentier traversent la forêt pour se rendre au «twin», le site de pratique.

Le Club Off-Road et ses utilisateurs, ainsi que plusieurs autres partenaires, sont impliqués.

«Les adeptes de motocross étaient depuis quelques années laissés pour compte, on n'avait pas de sentier pour eux. Là, c'est mieux sécurisé pour eux et pour les autres utilisateurs. C'est là qu'ils doivent circuler. On veut être inclusif et répondre à tout le monde, pour que ce soit accessible.»

- Nathalie Perreault, régisseuse de la Forêt récréative de Val-d'Or

Pour y circuler, les adeptes doivent être en règle, c'est-à-dire posséder les permis et immatriculations permettant de conduire leur véhicule hors route.

Une phase 2 permettra éventuellement l'ajout de panneaux pour signaler les passages pour piétons et vélo et les panneaux de vitesse.