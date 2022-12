Le sportif Raymond Call pourrait être honoré à Val-d'Or.

Une demande citoyenne a été acheminée au conseil municipal pour que le terrain de baseball près de l'aréna porte son nom.

Raymond Call est impliqué dans le monde du sport depuis un demi-siècle et le citoyen Norbert Deslauriers aimerait qu'un hommage lui soit rendu, surtout qu'il est toujours vivant :

«Le terrain pourrait s'appeler Raymond Call, le terrain du centre-ville n'a pas de nom présentement. Ça fait au-delà de 50 ans qu'il s'occupe de la balle. D'ailleurs, ça a amené un rapprochement avec les communautés autochtones. On a beaucoup de plaisir à arbitrer et jouer entre Amérindiens et blancs et monsieur Call a été en arrière de ça.»

Le comité de toponymie va se pencher sur la demande.