Le rêve de tous les golfeurs vient de se réaliser pour un Valdorien.

Jonathan Vermette a réussi son premier trou d'un coup lors d'un camp d'entraînement, au Mexique.

Au trou #2 du club de golf PGA Riviera Maya, Vermette, fer 6 en main, a fait voyager sa balle sur une distance de 209 verges.

«Je l'ai frappé parfaitement, à une belle hauteur et avec un bon impact. Je n'ai pas vu où elle est tombée, mais je me doutais qu'elle serait quand même proche du trou. Il y avait une balle sur le vert et il n'y avait pas l'air d'en avoir une autre autour. Je me doutais que c'était la balle à Vince. Tranquillement pas vite, je me suis approché du trou. Tu n'oses quasiment pas regarder parce que tu as peur qu'il n'y ait pas de balle. J'ai vu clairement ma balle. Il y a eu une demi-seconde avant que ça synchronise dans ma tête», explique Jonathan Vermette.

«Je me suis dit qu'il y avait une très bonne chance qu'elle était dans le trou. J'ai apporté mon putter quand même pour ne pas me jinx». - Jonathan Vermette

Il a reçu un certificat pour son exploit. Le Valdorien est étudiant-athlète au Club de golf du Rouge et Or de l'Université Laval, à Québec. Il étudie en administrations des affaires.