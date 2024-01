Le Valdorien Nicolas Laplante va relever un beau défi pour une bonne cause.

Le 2 juin, il participera au Relais des pompiers.

60 pompiers vont se relayer pour courir 300km. Ça va se faire avec l'attirail complet d'un pompier, soit 50 livres de plus à traîner.

Ça inclut les bottes, le pantalon, le manteau, le casque et l'appareil respiratoire.

Le témoin à passer entre les coureurs sera une vraie hache.

Nicolas Laplante, le seul représentant de l'Abitibi sur place, sait qu'il devra s'entraîner pour une telle épreuve.

«Avec tout l'équipement, ça change au complet les mouvements du corps. Ces objets ne sont pas faits pour courir. Je cours beaucoup pour améliorer mon cardio et apprendre à gérer l'air avec un masque. Je fais aussi des exercices de yoga pour être sûr de récupérer et de ne pas me blesser», souligne-t-il.

Nicolas s'entraîne en gymnase quatre fois semaine et à la course trois à quatre fois semaine.

Nicolas va amasser des fonds pour la Fondation des pompiers pour les grands brûlés. Ça permettra d'acheter de l'équipement spécialisé. Pour donner, cliquez ici.