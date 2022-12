Les Huskies prennent la route pour une séquence de trois matchs en quatre jours.

Ça commence ce soir (jeudi) à Drummondville.

Le classement est très serré présentement et bien malin est celui qui peut prévoir qui sera le mieux placé pour acheter lors de la période des transactions qui s'en vient.

Le capitaine de la meute, Édouard Cournoyer, voit ce périple comme un point tournant de la saison :

«C'est un des voyages les plus importants pour notre classement. Ça va déterminer où on est rendus aux Fêtes. Il faut tout donner. On joue super bien dans les derniers matchs, on a de la discipline dans notre jeu et on garde les choses simples. Il faut continuer sur cette lancée.»

C'est le premier de cinq duels Huskies-Voltigeurs cette saison.