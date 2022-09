Une avocate ayant exercé à Val-d'Or est radiée du Barreau du Québec.

Le Comité de discipline juge que Noémie Beauchemin a commis 17 fautes en 2020 et 2021, lorsqu'elle était à Val-d'Or.

Du lot, elle a transmis des faux documents à une collègue à plusieurs reprises et via différents moyens et elle a demandé à une cliente de détruire des messages textes échangés avec elle.

À l'époque, elle n'avait que quelques mois d'expérience comme avocate.

Selon le Comité, Noémie Beauchemin était consciente de ses actes.

Noémie Beauchemin avait pour sa part suggéré une radiation de deux ans, ce que n'a pas retenu le Comité, composé de trois membres.