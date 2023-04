Le Mont-Vidéo de Barraute dresse un bilan très positif de la dernière saison d'activités.

Les skieurs et planchistes ont été plus nombreux que l'année précédente.

«On a beaucoup plus de monde qui sont venus. Les températures ont joué en notre faveur, c'était pas mal plus doux. Aussi, il n'y avait aucune règle Covid», affirme la directrice générale du Mont-Vidéo, Christine Martineau.

La location d'équipement a été très prisée chez les enfants, beaucoup plus que la normale, ce qui laisse présager une belle relève.

La directrice sortante, Christine Martineau, quitte ses fonctions sous peu. Elle a tenu à remercier les clients et les 60 employés du Mont-Vidéo.

Le Mont-Vidéo a ouvert ses pistes en 1965. On y retrouve 20 pistes et sous-bois, deux remontées mécaniques, 8km de sentiers de ski de fond et 7,5km de sentiers de raquettes.