Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue vit aussi une rentrée particulière.

Ça se fait, comme ailleurs au Québec, sur une trame de pénurie de main-d'oeuvre.

Le monde de l'éducation vit un manque d'enseignants et de personnel en général.

La directrice des affaires étudiantes et des communications au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Kathleen Slobodian, rappelle que le plus important, c'est l'étudiant. «Travailler d'arrache-pied au quotidien pour assurer la rétention de nos étudiants au Cégep. On veut qu'ils soient bien ans un contexte de formation, mais aussi dans un milieu de vie qui convient à leurs besoins», affirme-t-elle.

Pendant ce temps, les dirigeants travaillent sur deux programmes qui verront le jour à l'automne 2024, en architecture et en physiothérapie:

«On a des questionnements, c'est une bonne nouvelle. Les gens se questionnent, sont curieux, sont intéressés. On est en construction de ces deux nouveaux programmes-là. On répond aux étudiants avec l'information qu'on a actuellement», explique Mme Slobodian.

Le recrutement d'étudiants internationaux se poursuit au Cégep.

Cet automne, 125 d'entre eux font leur entrée. Ils viennent de l'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, des Antilles, de la France et de l'océan indien.