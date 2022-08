L'équipe de Machines Roger International a vécu toute une expérience au début du mois.

L'entreprise valdorienne a dû se rendre en République dominicaine pour procéder à une opération sauvetage.

Deux mineurs sont demeurés coincés sous terre pendant quelques jours à Santo Domingo.

Grâce aux équipements et au travail de jour et de nuit des employés de Machines Roger International, les travailleurs ont été évacués sains et saufs.

En prime, le voyage s'est fait dans un avion militaire canadien.