Le projet Marban de Minière O3, à Dubuisson, est économiquement viable.

C'est ce que démontre l'étude de préfaisabilité fraichement terminée. Cette étape vise exclusivement à savoir si le site minier a un potentiel de rentabilité.

«On a de bonnes nouvelles. Les résultats confirment la viabilité économique et technique du projet Marban. Ces résultats sont un peu plus robustes que ceux de l'étude préliminaire faite en 2020. On est très satisfait de confirmer qu'il y a un peu plus de ressources que notre étude précédente.», partage Myrzah Bello, vice-présidente du développement durable et ressources humaines chez Minière O3.

Dans les prochaines semaines, la société minière va entrer dans une phase entre l'étude de préfaisabilité et l'étude de faisabilité prévue en 2023 afin de voir comment optimiser le projet avec les nouvelles technologies avant de démarrer l'étude d'impact.

Minière O3 entend toujours soumettre son projet devant le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), autant au provincial qu'au fédéral.

Par ailleurs, l'entreprise procède actuellement à une refonte entière de la section communauté sur son site web afin de mieux informer les citoyens.