Le monde de l'éducation est en plein changement et l'exemple de Val-d'Or l'illustre bien.

Le Centre de formation professionnelle vient d'inaugurer un local pour ses élèves en concomitance.

Cette façon de faire permet à un étudiant d'entamer un programme de formation professionnelle tout en complétant ses préalables du secondaire en français, anglais et/ou mathématiques.

Lancé il y a dix ans, le programme avait un succès mitigé, mais les demandes ont explosé dans les deux dernières années.

De plus en plus de jeunes ont besoin d'un tracé alternatif pour obtenir leur diplomation, plutôt que la traditionnelle ligne droite.

La directrice adjointe au CFP de Val-d'Or, Marie-Michèle Fortier, donne l'exemple d'un étudiant en mécanique:

«L'élève va être le lundi et le jeudi à la polyvalente pour ses préalables. Les autres jours, il va être en formation pour de la théorie. Ils vont apprendre le fonctionnement d'un moteur, les caractéristiques des pièces et les problèmes qu'ils peuvent vivre. Ensuite, ils vont dans l'atelier pour manipuler, bouger, résoudre des problèmes et analyser.»

Les élèves en concomitance doivent passer les mêmes épreuves ministérielles que les autres étudiants de secondaire 4 et 5.

Dans la dernière, ce sont 30 élèves qui ont commencé ce trajet. Les premiers diplômés auront atteint cet objectif en mai.