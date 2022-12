Une Rouyorandienne de 60 ans a perdu la vie après une collision frontale survenue en fin d'après-midi lundi, à Rouyn-Noranda. L'accident s'est produit vers 16h dans le secteur de Cléricy, sur la route d'Aiguebelle.

Selon les premières constatations de la Sûreté du Québec, la conductrice, seule à bord de son véhicule, aurait dévié de sa voie, percutant un véhicule qui circulait en sens inverse. Il est possible qu'elle se soit endormie au volant, croit la SQ.

Les trois occupants du second véhicule auraient également été blessés. Un enquêteur en collision est chargé d'analyser les causes et circonstances de l'accident.

L'identité de la victime devrait être dévoilée par la SQ cet après-midi.