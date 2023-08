Le mouvement citoyen contre les émissions à la Fonderie Horne tiendra une grande marche citoyenne le samedi 26 août prochain.

Sous le thème « Au front avec Rouyn-Noranda », cette marche prendra le départ à 13h à la place de la Citoyenneté.



Celle-ci vise à défendre la santé des enfants et de la communauté environnante.

Tous les détails de ce mouvement citoyen, y compris les revendications du groupe, seront dévoilés lors d’une conférence de presse qui se déroulera le mardi 15 août à 10h.

Cette conférence sera diffusée en direct sur la page Facebook de Mères au front de Rouyn-Noranda.

Plusieurs organismes appuient le mouvement, soit le Comité Arrêt des rejets et émissions toxiques, le Campement d’autodéfense populaire à Rouyn-Noranda, l’Association pour la défense des droits des citoyens et ex-citoyens de Rouyn-Noranda contre l’intoxication aux métaux lourds et RN Rebelle.