Le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois lance son image de marque.

Il espère que ça l'aidera à attirer et retenir son personnel, alors que l'organisation, qui embauche plus de 1 000 personnes, fait face aux défis de la pénurie, comme dans pratiquement tous les secteurs.

Un comité d'attraction a été mis sur pied, un sondage a été passé au personnel et des groupes de discussions ont mené à un plan d'action et, ultimement, une image.

Elle est basée sur six étoiles, qui représentent six éléments distinctifs de l'univers du Centre de services.

Le directeur général du Centre, Jean-François Pressé :

«C'est certain que l'image de marque fait partie du plan d'action qui a été mis en place par le comité qui travaille depuis deux ans. En Abitibi-Témiscamingue, la rareté de la main-d'oeuvre, on la ressent depuis 10 ans. Au Centre, dans les sept derniers mois, on a accueilli 70 nouveaux membres dans notre personnel, c'est énorme. Et on a une trentaine de retraites annuellement.»

L'image sera utilisée sur les réseaux sociaux et lors des différentes sorties promotionnelles du Centre.

L'organisation a aussi récemment embauché une agente de développement aux ressources humaines.