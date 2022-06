La Journée nationale des peuples autochtones aura encore plus d'importance cette année.

On sent que les relations vont mieux avec autochtones et non-autochtones, mais ce n'est pas pour autant parfait.

La directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier, voit en la journée du 19 juin un prétexte pour se rassembler et mieux se connaître :

«Je pense que la dernière année, entre autres, ce qui a fait l'actualité avec les restes d'enfants découverts sur des sites de pensionnat, on dirait que ça a créé un choc dans l'ensemble de la population. Ça a suscité la curiosité. Maintenant, il faut dépasser la question de l'intérêt pour aller vers la compréhension.»

Dimanche 19 juin, le rendez-vous est fixé dans le stationnement du Centre d'amitié. Le thème de la fierté sera souligné.

Il y aura de la musique, de la danse, des artisans et une série de quatre contes Anicinabe.

Par ailleurs, c'est ce vendredi (10 juin) qu'a lieu le Gala Mëmëgwashi, qui souligne la persévérance et la réussite scolaire des jeunes autochtones.