La Lasarroise Frédérique Chiasson entre dans le livre des records de l'Université Laval, à Québec.

La jeune athlète de 21 ans fracasse le record du 300 mètres de course le plus rapide de l'histoire du programme sportif.

Elle a survolé la piste en 39 petites secondes. L'ancienne marque tenait depuis 2014.

Frédérique Chiasson y a crû de la première à la dernière foulée:

«C'est vraiment le fun atteindre ses objectifs. Avant la course, je visualisais ce temps-là, j'espérais réussir. Pendant la course, je suis partie fort. Vers la fin, dans un 300m, ça commence à être plus dur. Quand j'ai terminé ma course, je trouvais que ça avait bien été.»

Frédérique Chiasson a fait son record à l'intérieur. Lors de la saison d'été, à l'extérieur, sa spécialité est le 200 mètres.

L'ancienne étoile de volleyball entend continuer de pousser dans le monde du sport.

La jeune femme de 21 ans étudie en médecine. Sera-t-elle la Laurent Duvernay-Tardif de l'Abitibi?

«Je ne sais pas, ce serait le fun, je vais voir où ça va me mener. Je suis partie de ma petite ville en Abitibi pour être rendue à Québec et atteindre le record Rouge et Or. Dans le sport, on ne doit pas se mettre de limites et là, ça fait encore plus de sens pour moi.»