L'Abitibi-Témiscamingue semble avoir réussi son passage à Québec mardi.

Des leaders socioéconomiques se sont rendus dans la Capitale nationale pour rencontrer des ministres et des chefs de cabinet.

C'était à l'invitation du ministre régional Mathieu Lacombe.

Sur place, il y a eu des réunions, des échanges et un événement 4 à 6 plus festif.

«Ça se parle sur la tribune parlementaire une mission comme ça. C'est différent d'un ministre qui vient en région, ça permet de positionner l'Abitibi-Témiscamingue. On est assez ingénieux, on est arrivés avec des idées. On ose espérer qu'il y aura des résultats positifs. Ça peut prendre un an pour avoir des retombées, mais au moins, on parle de l'Abitibi-Témiscamingue.»

- Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

La délégation de l'Abitibi-Témiscamingue comptait des gens des chambres de commerce, des préfets, des maires et des dirigeants d'organismes.

«On a soulevé plusieurs problématiques et on a parlé d'une seule voix pour la région. Chacun devra faire des suivis des dossiers et propositions qu'ils ont amenés. Je suis convaincu que dans les prochains mois, ce sera palpable. Ils ont su à quel point on est déterminés et structurés.»

- Sébastien d'Astous, maire d'Amos et président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue