Une personne a perdu la vie dans l'incendie survenu cette nuit au centre-ville de Val-d'Or.

Un corps a été retrouvé dans les décombres, confirme la Sûreté du Québec.

Le brasier a mis à la rue cinq personnes. Deux individus ont été conduits au centre hospitalier.

L'incendie serait d'origine accidentelle, mais l'enquête suit son cours.

30 sapeurs de Val-d'Or ont combattu les flammes. Ils ont aussi obtenu l'assistance de leurs collègues de Malartic.

Le Directeur du Service de sécurité incendie de Val-d'Or, Éric Hébert, expliquait cette nuit que l'avenue Plessis est inaccessible à la population :

«C'est sûr qu'on a fait un délestage avec Hydro-Québec. Les résidences dans le secteur n'ont pas d'électricité. Hydro-Québec va reconnecter, mais ils ont isolé la résidence en feu. C'est un bâtiment de plusieurs appartements et d'un certain âge, alors quand ça se propage, c'est plus compliqué.»