Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, complétait mercredi une tournée de deux jours en région.

C'est son premier passage chez nous depuis sa nomination, qui a grandement fait jaser, alors qu'un élu de l'Outaouais est en charge d'une région où il y a trois députés de son parti.

Il aura rencontré la pdg du CISSS-AT, Caroline Roy, la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda, le Conseil régional de la culture, la conférence des préfets, et des gens d'affaires, en plus de visiter l'hôpital d'Amos et le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or.

Mathieu Lacombe explique qu'il a déjà une bonne idée de la priorité ici : «C'est de faire la liste de tout ça et de se donner un plan de match pour avoir des succès rapides pour démontrer aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue que le gouvernement est là pour eux. Il y a des évidences, comme la santé.»

Le ministre régional promet de prendre l'appel quand il verra le nom de Pierre Dufour, Suzanne Blais ou Daniel Bernard sur son afficheur: «C'est une évidence. Je n'ai pas à les écouter, je ne suis pas le patron et eux me suggèrent des choses. On est une équipe, eux sont sur le terrain et c'est à moi de les écouter pour que les dossiers d'ici avancent. Je vais me faire le porte-parole au conseil des ministres.»