La Sûreté du Québec (SQ) enquête à Fugèreville, au Témiscamingue.

Un incendie s'est déclaré dans une résidence de la rue Principale, mercredi, vers 12h30.

«Selon les informations reçues, l'incendie se serait propagé sur la maison avoisinante. Après l'analyse de la scène, certains éléments nous laissent croire que ça pourrait être criminel.», détaille Nancy Fournier, porte-parole régionale de la SQ.

Un troisième bâtiment a aussi été touché par les flammes. L'événement n'aurait fait aucun blessé.

Un enquêteur et un technicien en scène d'incendie analysent toujours la scène pour tenter d'établir les causes et circonstances du brasier.