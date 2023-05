Une Rouynorandienne participera au concours de Miss Universe Canada. Après un processus de sélection, Alyssa Lugo-Mayrand, 20 ans, est retenue parmi 50 finalistes.

Miss Univers Canada n'est pas qu'un simple concours de beauté ou un défilé de mode, soutient l'étudiante. Ce sera l'occasion pour plusieurs jeunes femmes de partager leur parcours et de devenir des modèles pour leur communauté.

«On va vraiment y aller avec notre propre design et des idées de robes spécifiques. Certaines femmes vont mettre l'emphase sur la planète et arriver avec des idées pour contribuer à l'amélioration de notre qualité environnementale. Moi, j'aimerais aborder un peu plus la santé mentale et l'individu en tant que tel», explique Alyssa Lugo-Mayrand.

«J'ai eu la merveilleuse chance d'être acceptée pour contribuer à un monde de changement» - Alyssa Lugo-Mayrand

Le processus de sélection n'est pas simple. Différentes étapes doivent être franchies, mais tout le monde peut décider de s'y inscrire au préalable. Au final, Alyssa Lugo-Mayrand aura l'honneur de représenter l'Abitibi-Témiscamingue à l'échelle canadienne.

«L'Abitibi-Témiscamingue, c'est tellement une belle petite place un peu reculée. Je suis allée vivre pendant quelques années à Montréal et tout ce que j'entendais souvent de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est quoi l'Abitibi-Témiscamingue ou est-ce que ça parle français là-bas? On n'est pas nécessairement vraiment reconnu. C'est un bel honneur de dire que non, ce n'est pas un petit trou perdu», croit l'étudiante en psychologie.

«Il y a plein de gens extraordinaires qui sont ici» - Alyssa Lugo-Mayrand

La compétition se tiendra à Vancouver au mois d'août. Est-ce réaliste pour Alyssa Lugo-Mayrand de cibler la victoire? La principale intéressée croit que oui.

«Personellement, selon mes propres perceptions, c'est possible, en effet, mais ça prend beaucoup de travail. Si tu y vas déjà avec l'idée de vouloir gagner, je pense que ça pourrait te nuire par rapport à tes performances. Je pense qu'il faut y aller juste avec l'idée d'avoir du plaisir, mais surtout de faire de son mieux et de ne pas avoir peur de se démarquer», lance-t-elle.

Pour y participer, Alyssa Lugo-Mayrand doit regrouper une somme de 4 000$. Elle est donc à la recherche de commanditaires. La gagnante du concours canadien sera de la finale mondiale.