Les agriculteurs de l'Abitibi-Ouest sont dans le pétrin.

C'est que la météo des derniers mois va se traduire par une saison désastreuse.

La sécheresse est telle que 75 propriétaires d'entreprises ont cosigné une lettre envoyée au ministre de l'Agriculture, André Lamontagne.

Les impacts causés par le manque de pluie sont pires que ceux des feux de forêt.

La sécheresse a diminué la productivité et la qualité des cultures fourragères, va nuire aux revenus de vente et perturbe la santé psychologique des agriculteurs.

Par exemple, plutôt que trois ou quatre récoltes de foin, il sera ardu d'en faire deux.

«Moi, je n'ai jamais vu ça en 35 ans de carrière. C'est la même chose pour des producteurs plus âgés. On a l'impression que, parce que c'est vert aujourd'hui que c'est réglé, mais les sols sont tellement secs et la terre aussi que les pluies qu'on a mouillent juste la surface», a confié Éric Lafontaine de la ferme Lafontaine-Noël.

La situation est tout aussi critique pour les cultures céréalières et maraîchères.

Éric Lafontaine soutient que l'assurance-récolte ne sera pas suffisante et n'aidera pas tous les producteurs.

«C'est sûr que ça va prendre un programme. On ne peut pas se permettre, en Abitibi-Ouest, de perdre des producteurs. On a déjà un petit nombre de fermes. On va se retrouver avec moins de dynamisme au niveau de la campagne et ce n'est pas ça qu'on veut», explique-t-il.