La prochaine semaine sera froide, très froide dans notre région.

Les météorologues prévoient -32 dans la nuit de lundi à mardi, sans compter le vent.

Nous devrions vivre au moins trois nuits de -30 degrés cette semaine.

«On s'habille très chaudement, on laisse le moins de peau exposée possible et on passe le moins de temps dehors. Ce n'est pas le meilleur moment pour aller jouer ou faire son jogging. On a été gâtés côté température, il n'y a pas eu de grands froids, mais là, on va vivre une bonne période.»

- Simon Legault d'Environnement Canada

À ce temps-ci de l'année en Abitibi-Témiscamingue, il fait en moyenne entre -10 et -23.