Les vacances estivales sont terminées depuis quelque temps maintenant pour les députés fédéraux. Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, a donc dressé ses priorités sur lesquelles il va travailler au cours des prochains mois.

En tête de liste vient l'épineux dossier d'Hockey Canada concernant un cas d'agression sexuelle. S'il est satisfait de la démission récente du conseil d'administration, il souhaite un réel ménage en profondeur et un changement de culture non seulement au hockey, mais dans l'ensemble des fédérations sportives.

Plus localement, Sébastien Lemire veut s'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre, mais aussi aux services régionaux. Il se désole entre autres de l'absence d'un bureau de passeport et de services en immigration en Abitibi-Témiscamingue. Une tournée de plusieurs responsables, de ministres et d'adjoints parlementaires est d'ailleurs entamée par le Bloc.

«L'assurance-emploi est quelque chose qui nous occupe beaucoup. Le sort des aînés aussi. On est dans une période d'inflation très importante, mais les revenus des aînés n'augmentent pas. On poursuit notre travail parlementaire sur la transition vers une économie plus verte. Dans le contexte d'une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, c'est quelque chose de fondamental. Toute la question des minéraux critiques et stratégiques, ça fait partie des dossiers qui sont réfléchis et débattus.»

- Sébastien Lemire, député du Bloc québécois

Le bloquiste ne peut s'empêcher d'écorcher au passage l'appareil gouvernemental canadien.

«On est dans un contexte à Ottawa dans lequel le gouvernement va s'appuyer sur sa coalition qu'il a faite avec le NPD. On a là deux partis hyper centralisateurs. Il y a le projet de loi C-31 qui amène un montant par famille et les moins nantis sur l'assurance dentaire. Nous, au Québec, les enfants de dix ans et moins ont accès à des services dentaires gratuitement, mais on n'aura pas de compensation pour ça. On paye donc un service et Ottawa va payer pour un service. On va donc le payer deux fois. C'est là toute la problématique du système fédéral.»

- Sébastien Lemire

Parmi ses autres priorités, Sébastien Lemire va aussi s'intéresser prochainement à une étude sur la question de l'industrie du recyclage.