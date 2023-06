Le nombre de feux de forêt a légèrement augmenté au courant de la nuit de samedi à dimanche au Québec, a affirmé le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en conférence de presse dimanche matin. Le ministre a annoncé que des pompiers et des soldats seront formés dimanche, et qu'ils seront prêts à prêter main forte dès la fin de la journée pour maîtriser les feux.

Le nombre de feux au Québec est passé de 148 à 156 au courant des dernières heures, plus huit autres en zone nordique. Parmi eux, plus d'une trentaine sont combattus par les équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Plus de 176 000 hectares auraient brûlés depuis le début de la saison. Au cours des dix dernières années, la moyenne au 4 juin est de... 247,3 hectares.

Une centaine de soldats sont arrivés à Sept-Îles samedi pour aider à combattre les feux, et une autre centaine sont attendus au courant de la journée dimanche, a indiqué M. Bonnardel, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au quartier général de la Sûreté du Québec (SQ), à Montréal.

Près de 200 pompiers seront aussi formés pour prêter main forte dans l'ensemble de la province. Des effectifs additionnels de 200 policiers de la SQ sont aussi déployés dans les régions les plus touchées par les feux.

«D'ici quelques jours, il devrait y avoir plus de 1000 personnes sur le terrain pour combattre ces feux», a déclaré M. Bonnardel.

Les régions de l'Abitibi et de la Côte-Nord demeurent celles où la situation est la plus critique, a souligné le ministre de la Sécurité publique. À Sept-Îles et dans ses périphéries, 4500 personnes ont été évacuées, de même que 5500 personnes dans la région de l'Abitibi, a précisé le ministre.En ce qui concerne la ville de Chapais, au Nord-du-Québec, qui avait été évacuée cette semaine, la majorité des citoyens ont réintégré leur domicile samedi.

De nouvelles évacuations ne sont pas prévues pour le moment. De la pluie est attendue sur la Côte-Nord dans les prochains jours. Autant dans cette région qu'en Abitibi, les vents sont favorables au contrôle des feux, a précisé M. Bonnardel.

Près de 6500 personnes sont isolées en Basse-Côte-Nord en raison de la fermeture du pont Touzel. François Bonnardel s'est aussi adressé à ces citoyens dimanche matin, en leur disant que «ce n'est pas le moment d'aller vider les épiceries».

«Je veux dire aux gens de la Basse-Côte-Nord qu'ils vont recevoir énormément de denrées dans les prochaines heures», a affirmé le ministre, en précisant que l'armée sera appelée en renfort pour aider à la gestion des denrées.

J’ai visité l’équipe du centre des opérations de la @sureteduquebec ce matin. Un gros merci à nos policiers et policières qui jouent un rôle important dans la situation actuelle.



On vous demande de respecter les consignes émises par les autorités. pic.twitter.com/n2I1ekDFXi — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) June 4, 2023

Le ministre a aussi évoqué qu'un tuyau sera installé sur le pont Touzel afin de pouvoir alimenter la région en essence. Pour l'instant, il n'y a pas de risque de feux de forêt en Basse-Côte-Nord.

«On fait face à une situation qui ne s'est jamais vue», a affirmé Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

Je demande la collaboration de toutes et tous à suivre les nouvelles directives émises ce matin.



J’invite également tous les québécois et québécoises à ne pas aller en forêt dans le sud de la province pour éviter que de nouveaux feux de forêts accidentels ne se produisent. pic.twitter.com/2QT2jNKAtn — Maité Blanchette Vézina (@MaiteVezina) June 4, 2023

Elle a rappelé que désormais, il est interdit pour les citoyens de se promener en forêt dans l'ensemble de plusieurs régions, soit le Nord-du-Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, la Côte-Nord, la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Laurentides et Lanaudière.

La ministre demande à la population de ne pas aller se balader également dans les forêts des régions qui ne sont pas visées par ces interdictions pour éviter des déclenchements de feux accidentels.



Le président français, Emmanuel Macron, a fait valoir son soutien aux Canadiens touchés par les feux de forêt dans une publication Twitter dimanche. «Le Canada fait face à de terribles incendies. La France est solidaire. Une centaine de nos soldats du feu se préparent à aller combattre les flammes aux côtés de leurs camarades québécois. Des experts sont aussi mobilisés. Amis canadiens, les renforts arrivent», a-t-il écrit.

Au nom de la population canadienne, et en particulier des sinistrés des feux de forêt : merci. Nos deux pays sont les amis les plus proches et les partenaires les plus solides qui soient, et cette relation est plus importante que jamais. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 4, 2023

De l'aide financière pour les sinistrés?

En conférence de presse à Sept-Îles dimanche matin, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a été questionnée à savoir si les sinistrés allaient recevoir une aide financière de la part du gouvernement du Québec. Ce à quoi la ministre a répondu qu'elle allait «faire le suivi».

«L'important, c'était que les gens, dans les dernières heures, soient en sécurité. Pour le reste des modalités, je vais faire le suivi avec collègues», a-t-elle affirmé.

Le moral des personnes évacuées est encore bon! Le centre d’hébergement temporaire de Port-Cartier jusqu’à 600 personnes. Merci à la @CroixRouge_Qc et à tous les bénévoles! #polqc pic.twitter.com/iIsl4ft7ys — Kateri Champagne Jourdain (@CJKateri) June 4, 2023

Un avis de confinement avait été publié samedi par la Direction de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, demandant aux citoyens de certains secteurs de rester à l'intérieur de leur domicile entre 18h et 9h dimanche matin. Toutefois, d'autres confinements ne sont pas prévus pour le moment, selon le ministre Bonnardel.

La Santé publique dit surveiller la situation quant à la qualité de l'air d'heure en heure.

Des patients du CISSS de la Côte-Nord avaient été évacués samedi de façon préventive vers des hôpitaux des grands centres. D'autres évacuations des usagers des établissements de santé ne sont pas anticipées pour l'instant, selon M. Bonnardel.

