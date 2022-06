La députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue traite de broche à foin et d'électoralisme les billets d'avion à 500$ qu'offre le gouvernement du Québec.

Émilise Lessard-Therrien estime insensé que quelques heures avant la possibilité d'acheter des billets, Québec limite les déplacements à seulement trois destinations, soit Saint-Hubert, Montréal et Québec.



La politicienne parle d'une enveloppe de 261 M$ très mal investi, alors que la desserte aérienne régionale va demeurer tout aussi médiocre.



Ce que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue veulent, ce sont plus de lignes, plus de fréquences et des tarifs abordables, martèle Émilise Lessard-Therrien.



«Ce n’est rien d'autre que du clickbait électoral. Savez-vous on arrive à quelle heure à Montréal en prenant l'avion de Rouyn-Noranda? À 15h. On va avoir des billets à 500$, mais on va être obligé de payer deux nuits à l'hôtel pour passer une seule journée à Montréal.», pourfend la députée solidaire.

«La députée de Québec solidaire est pas mal seule dans son coin. Autant l'UMQ que la FQM ont reçu positivement ce plan que nous avons déposé. Vous devriez vous réjouir pour vos gens. », rétorque le ministre des Transports, François Bonnardel.

Vous pouvez depuis mercredi vous procurer ces billets à 500$.