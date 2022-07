La population de l'Abitibi-Témiscamingue ne devrait pas bouger beaucoup dans les vingt prochaines années.

C'est selon les prévisions 2021-2041 de l'Institut de la statistique du Québec.

Selon les prévisions, nous serons encore 148 000 de population dans 20 ans.

Les jeunes de 19 ans auront le même poids démographique qu'aujourd'hui, mais il y aura beaucoup plus d'aînés de 65 ans et plus. La proportion passera de 21% à 27%.

C'est le cas partout en province, alors qu'on fait moins d'enfants et que la population vieillit.