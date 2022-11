Les Foreurs de Val-d'Or ajoutent deux points de classement après un week-end à la maison.

Vendredi, le vert et or a défait les Islanders de Charlottetown 3 à 2 en prolongation. L'attaque valdorienne a dirigé 41 lancers vers le filet ennemi et les buts sont provenus des bâtons d'Alexandre Doucet, Mathis Ouellet et Kale McCallum.

«J'ai aimé la manière dont on est sorti. J'ai aimé notre engagement. Souvent, depuis le début de l'année, on essaie des jeux de finesse, mais aujourd'hui, on a simplifié notre game offensivement. Gérer la game de façon plus responsable, c'est là qu'il faut améliorer notre game présentement.»

- Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef des Foreurs

Le lendemain, les Wildcats de Moncton ont joué les trouble-fêtes lors du 2000e match dans l'histoire des Foreurs. Moncton a gagné 4 à 3. William Provost, Tomas Cibulka et Alexandre Guy ont marqué.

Nathan Brisson a quant à lui quitté le match, blessé. Le capitaine des Foreurs Justin Robidas a manqué les deux duels en raison d'une commotion cérébrale.

Val-d'Or sera dans les maritimes en fin de semaine pour trois matchs en autant de soirs.