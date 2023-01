Les Foreurs ajoutent deux points de classement après leur fin de semaine à la maison.

Ils ont battu Drummondville 3-1 samedi avant de perdre 5-1 hier (dimanche) contre Gatineau.

Quatre joueurs différents ont récolté deux points.

«On a eu une bonne semaine, tout le monde ensemble. Ça fait du bien, on n'a pas eu beaucoup de temps depuis Noël. Quand on travaille fort, on a des résultats positifs. J'ai joué au centre, je dois toujours être prêt à ma troisième saison dans la ligue pour prendre des grosses minutes.»

- Mathis Cloutier, vétéran joueur de centre

Au classement, le vert et or est septième de l'Ouest.

Val-d'Or sera à Gatineau vendredi.