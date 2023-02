Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue continue d'analyser présentement les soumissions reçues pour son méga projet à Amos.

Les dirigeants aimeraient rénover et agrandir l'urgence et les soins intensifs et s'attendent à devoir mettre autour de 80 millions de dollars.

Déjà, les appels d'offres pour la structure, l'architecture et le génie mécanique sont terminés et les offres sont entrées.

Quant à l'ingénierie des sols et des matériaux, il reste quelques semaines aux intéressés pour se manifester.

La pdg du CISSS-AT, Caroline Roy:

«C'est deux projets en réalité et la première est la séquence de l'urgence et des soins intensifs. Avec la superficie du terrain très importante. Ensuite, on prévoit le bloc opératoire sur le futur toit. C'est un projet de très grande envergure.»

