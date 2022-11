L'urgence d'Amos devient un projet imposant. Majeur. Titanesque.

L'agrandissement et le réaménagement de l'urgence et des soins intensifs sont maintenant en appel d'offres et la Société québécoise des infrastructures évalue le projet à plus de 80 millions de dollars.

L'appel actuel demande aux intéressés de soumissionner pour les services en génie civil et génie structure, en architecture et en génie mécanique et électrique.

Ça touche les maquettes, les plans et devis et des conseils sur la planification et le suivi.

Le projet d'agrandir l'urgence d'Amos a été lancé en 2007. Chaque année, 25 000 personnes passent à l'urgence.

En principe, il faudra construire un nouveau bâtiment annexé à la salle d'urgence actuelle.

Les travaux vont durer cinq ans.