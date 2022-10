Le conseil de ville de Val-d'Or donne une autre chance à un chien récidiviste.

Le berger allemand de trois ans a déjà mordu deux personnes dans la dernière année.

Sa propriétaire a aussi reçu des constats d'infraction, alors que le chien a souvent été vu en liberté.

Le conseiller du quartier où vit le chien, Jean St-Jules :

«Le chien a été examiné par un vétérinaire et son risque est modéré envers les humains, sauf qu'il représente un risque. Le conseil ordonne que le chien soit stérilisé et micropucé, qu'il soit gardé avec un dispositif clôturant le terrain, qu'il y ait une affiche sur le terrain de chien dangereux et que dans les endroits publics, il soit en muselière et en laisse.»

La propriétaire du chien, Sheila Twardy, promet de faire amende honorable :

«Les dernières semaines ont été difficiles, j'ai fait une prise de conscience. Je vais faire du mieux que je peux et améliorer mon comportement. Je m'engage à 100% à devenir une meilleure propriétaire. L'euthanasie n'est aucunement nécessaire, je crois en la réhabilitation du chien.»

La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, a rappelé qu'une telle situation a des conséquences :

«Une morsure pour un enfant, il ne l'oubliera jamais. Ça ne mettre peut-être pas sa vie en danger, mais ça change tout le reste. Il faut vous conformer aux ordonnances, dont la clôture à la maison, on ne dérogera pas de ça.»