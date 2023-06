Val-d’Or et ses différents partenaires ont présenté leur stratégie Été 2023 en itinérance.

Plusieurs initiatives sont mises de l’avant ou continuent pour enrayer l’itinérance, de plus en plus présente.

La maison d’hébergement La Piaule lance un programme qui permet à ses résidents de gagner de l’argent en travaillant, ce qui peut mener à l’obtention d’un emploi.

La caravane Petapan se promène en ville pour décloisonner les services.

Le Centre d’amitié autochtone gère notamment le centre de jour Chez Willie.

Le poste de police communautaire mixte autochtone met des efforts sur la visibilité, avec des patrouilles à vélo et à pied, en plus de quatre cadets au centre-ville.

De son côté, la Ville veut former des escouades citoyennes qui vont créer des liens avec les itinérants.

Le conseiller en relation avec les milieux à Val-d’Or, Paul-Antoine Martel, réitère que l’itinérance n’est pas laissée à l’abandon:

«Il y a vraiment une grande volonté d’agir qui existe. Agir de manière durable et structurée. La solution, ce n’est pas de mettre des gens en prison et les sortir de la ville. Il y a des moyens pour atténuer les impacts de l’itinérance et de la violence au centre-ville. L’itinérance, c’est multi facettes et on doit aller sur différents fronts.»