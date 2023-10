Val-d'Or va tenter de sécuriser la rue des Hauts-Bois.

Un citoyen s'est présenté au conseil de ville cette semaine pour parler de la circulation sur place.

C'est que l'endroit est densément peuplé.

À l'Est, il y a une gigantesque résidence pour aînés, plusieurs blocs à logements et, un peu plus loin, d'autres blocs de l'Office municipal d'habitation.

Plus à l'Ouest, il y a aussi plusieurs résidents et des enjeux de visibilité (arbres) et de marquage de la chaussée.

«Le comité va regarder la situation. Ils vont sur place et amènent des propositions. Ce n'est pas une rue très large et avec la circulation, quand du monde se stationne des deux côtés, ça devient problématique. Probablement que le comité va suggérer que dans les courbes, il n'y ait pas permission de se stationner des deux côtés», a-t-elle expliqué.